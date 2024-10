Fiera, minorenne picchiato. “Controlli già massicci. Nessun potenziamento”

Pontedera, 9 ottobre 2024 - “Non è previsto un potenziamenti dei controlli alla fiera. Più di quelli che sono in atto, con polizia, carabinieri e polizia locale, volontari di Vab, Associazione nazionale carabinieri e Associazione nazionale della polizia di stato e i sei steward pagati dai proprietari delle attrazioni del luna park non ne possiamo mettere”. Lo dice l’assessore Alessandro Puccinelli al quale abbiamo chiesto di eventuali potenziamenti dei presidi di sicurezza dopo che sabato scorso, intorno alle 19, un ragazzo minorenne di origine extracomunitaria è stato colpito al volto con un tirapugni. Il ragazzo è stato ricoverato per essere sottoposto a un intervento chirurgico alla faccia.

“La nostra polizia locale sta facendo le indagini e tutti gli accertamenti – aggiunge Puccinelli – Personalmente ho chiesto agli steward, ai volontari, agli addetti dei giochi e alle forze dell’ordine e nessuno ha visto niente. Si è accorto di niente nell’area della fiera. Non vorrei che questa aggressione si sia verificata in una zona più nascosta, dietro il Cineplex. Il sabato e la domenica pomeriggio, tra l’altro, è attiva anche la centrale operativa del Comune nello spazio della fiera con equipaggi sanitari con due ambulanze e protezione civile. Neppure alla centrale sabato scorso è stato riferito niente. Ribadisco, che nell’area della fiera c’è una massiccia presenza di controlli come accade ormai da molti anni. Non nego che possa essere successo o che succedano certi fatti. Lo scorso anno per dividere due ragazzi che si picchiavano anche io mi sono preso un cazzotto. E il tema della sicurezza è molto sentito anche dagli stessi giostrai”. Il commissariato di polizia, intanto, ha annunciato che intensificherà la presenza nell’area.

Critiche dalla Lega con Domenico Pandolfi. “Parte malissimo il luna park – scrive Pandolfi – Si registra un ferito per un pugno sferrato con un tirapugni. Già lo scorso anno fu un susseguirsi di risse ed episodi di criminalità. I nostri ragazzi hanno diritto a un luogo di divertimento sicuro. Basta fare un giro sul piazzale per vedere bande di ragazzini, vere e proprie baby gang, che somigliano a quelle che spadroneggiano al cineplex. Chiediamo maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, magari in borghese, il daspo dal luna park per chi si macchia di reati o aggressioni e il posizionamento di telecamere per la sorveglianza. La fiera da un mese di festa non deve trasformarsi in un’arena dove vige la legge del branco più numeroso e più forte”.