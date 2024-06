Pontedera fa strada alle 1000 Miglia. "Ritorno di un evento internazionale"

Pontedera, 12 giugno 2024 – Oltre 400 vetture costruite tra il 1927 ed il 1957 sono pronte a sfilare in città. Domattina, 13 giugno già dalle 7.30, passerà da Pontedera la 42esima edizione della 1000 Miglia, la celebre corsa dedicata alle auto d’epoca che torna in città dopo due anni. Ieri il via alla manifestazione con la prima tappa Brescia-Torino. Oggi è in programma seconda tappa Torino-Viareggio e domani la Viareggio-Roma. Le prime auto partiranno domattina dalla città del carnevale alle 6.15 e arriveranno a Pontedera intorno alle 7.30 fino a 12.30 circa.

Il percorso nella città della Vespa prevede l’ingresso in città della auto dal Ponte alla Navetta, quindi il corteo passerà dalla Tosco Romagnola per entrare nel cuore di Fuori del Ponte da via del Gelso e via Madre Teresa di Calcutta. Le auto percorreranno quindi via Indipendenza e il viale Italia per arrivare in piazza Martiri della Libertà. Sul piazzone si farà un giro completo per poi immettersi sul corso Matteotti, dove ci sarà un limite di velocità di 20 km/h. In piazza Cavour ci sarà come due anni fa il controllo a timbro e le auto proseguiranno lungo via Primo maggio in direzione Rosignano, Castiglione della Pescaia, dove ci sarà la pausa pranzo, per arrivare a Roma in serata. Il punto consigliato per vedere transitare le auto è il piazzone e a tutti è consigliata la massima prudenza durante il passaggio delle auto.

Quest’anno saranno 33 le nazioni rappresentate, ma sarà ancora l’Italia il Paese con il maggior numero di concorrenti e si conteranno ben 71 esemplari di vetture che hanno preso parte alla storica 1000 Miglia di velocità. Sono 50 in totale le Alfa Romeo, tra le quali spiccano un raro blocco di 6C 1750 e tre 8C, 31 Porsche, 27 Jaguar, 25 Mercedes Benz, 21 Ferrari e 17 Bugatti.

“Si tratta di un gradito ritorno per la città – dice Eugenio Leone, vicepresidente Città dei Motori – un altro evento internazionale che sbarca in città. Ci sarà il coinvolgimento delle associazioni di automobilistiche della Valdera (Scuderia Kinzika, Classic Valdera e Vintage Car Garage) oltre che dei vespisti la cui presenza sul piazzone è sempre gradita". Già dalle 6 di domattina, inevitabili le modifiche al traffico ed alla sosta in città nelle zone interessate dal passaggio delle centinaia di auto coinvolte.