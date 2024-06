Anche la Toscana attende il passaggio della Mille Miglia. Le date e le tappe: si parte l’11 giugno

Firenze, 7 giugno 2024 – Oltre duemila chilometri, dall’11 al 15 giugno, per quella che è considerata la "Corsa più bella del mondo". E’ la Mille Miglia, la tradizionale cavalcata in giro per l’Italia con vetture costruite fra il 1927 e il 1957. Cinque tappe, come da format inaugurato lo scorso anno, ed un percorso che attraverserà anche la Liguria, la Toscana e l’Umbria.

Mille Miglia (foto di repertorio Ansa)

A insaporire di epica il tour de force dei gioielli d'epoca sarà quindi l'inusuale percorso in senso antiorario, che rievoca il mito delle prime edizioni della 1000 Miglia di velocità. A Torino il primo storico traguardo di tappa: dopo i passaggi del 1947 e 1948 il convoglio sosterà per la prima volta nella città Sabauda e, accolto dalla Mole Antonelliana illuminata con la Freccia Rossa, sfilerà per le vie del centro sino al benvenuto di Piazza San Carlo.

Per quanto riguarda quindi la Toscana, mercoledì 12 giugno la Mille Miglia toccherà Viareggio, che sarà sede di arrivo di tappa. Le auto passeranno anche da Lucca per il controllo orario, mentre il giorno successivo attraverseranno la provincia di Livorno lungo la costa degli Etruschi fino a Roma. E’ prevista una sosta per la pausa pranzo a Castiglione della Pescaia, mentre a Grosseto ci sarà il passaggio della carovana per il controllo orario prima dell’ingresso nel Lazio verso la Capitale.

Il 14 giugno è invece il giorno della Roma-Bologna, tappa che attraverserà di nuovo la Toscana. Le auto della Mille Miglia passeranno prima da Siena e poi da Prato, prima di dirigersi verso il Mugello per salire il passo della Futa e dirigersi verso Bologna. La conclusione della corsa sarà quindi il 15 giugno con l’ultima tappa dal capoluogo emiliano fino a Brescia.

Dalla mattina di domenica 9 Giugno si entrerà nel vivo del pre-gara con l'apertura delle verifiche tecniche e sportive presso il Paddock al Brixia Forum, alla quale farà seguito, alle 16:30, l'inaugurazione del Villaggio 1000 Miglia in Piazza Vittoria. Qui, due ore più tardi, si accenderanno i motori per la settima edizione del Trofeo Gaburri, che vedrà vetture sfidarsi fra Corso Zanardelli e il Castello di Brescia, con arrivo in Piazza Paolo VI.