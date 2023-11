"Mi hanno escluso dal consiglio Aquarno"

SANTA CROCE

"Il Consorzio Aquarno delibera di ridurre il numero dei consiglieri di parte pubblica ed esclude la mia nomina". A dirlo è Enzo Oliveri, consigliere comunale di minoranza a Santa Croce per il gruppo Asma 2.1. "E’ una cosa gravissima – aggiunge Oliveri – dopo le dimissioni del membro di parte pubblica di minoranza Luca Cavallini, il consiglio di Aquarno ha deciso in modo del tutto inedito e anomalo di ridurre in corso di mandato il numero dei componenti sapendo che nel decreto di nomina del Comune di Santa Croce il nome del successore a Cavallini sarebbe stato proprio il mio. Che paura avevano in Aquarno di me? Che cosa hanno da nascondere?. Non è stato rispettato lo statuto in un momento così delicato sul trattamento degli scarichi industriali a seguito delle note vicende dell’inchiesta Keu".