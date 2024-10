Mezzo milione per la pista d’atletica: "Avremo l’omologazione Fidal"

Mezzo milione per sistemare la pista e delle pedane di atletica leggera dell’impianto sportivo Fontevivo. I soldi arrivano dalla Regione. L’impianto, nato ai piedi del colle con i soldi di Italia ’90, è una delle più belle piste d’atletica della Toscana, con otto corsie, in grado di ospitare gare di livello nazionale.

"Siamo soddisfatti del finanziamento stanziato dalla Regione Toscana, un importo necessario a realizzare il nuovo manto della pista ad otto corsie, vecchio di 35 anni ed in condizioni pessime, potendo così ottenere l’omologazione Fidal che ci consente di ospitare gare di livello nazionale – dicono il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessora allo sport Elena Maggiorelli –. Questi soldi coprono una parte del progetto di restyling complessivo della struttura, un intervento più ampio, che si aggira attorno al milione di euro, e che riguarda la sistemazione anche delle strutture per le varie discipline, l’ampliamento dei servizi, come ad esempio gli spogliatoi e le altre pertinenze". "Con le risorse comunali che abbiamo già stanziato, stiamo affidando la progettazione esecutiva dell’intervento complessivo e, grazie a questo finanziamento regionale, una volta conclusa la fase di progettazione – aggiungono –, potremo intanto iniziare con il primo lotto dei lavori".

"Per la Regione era un punto di impegno contribuire, con il finanziamento reso possibile dalla variazione di bilancio, alla realizzazione del nuovo manto della pista di atletica dell’impianto di Fontevivo, – dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani –. E’ un intervento che si inserisce in una più ampia strategia di attenzione per la Toscana dello sport, una strategia che ha visto, negli ultimi anni, una forte crescita degli investimenti per la manutenzione e il miglioramento delle strutture sportive. Questa attività rappresenta un elemento fondamentale dell’azione di governo della Regione. Dotare le città ed i paesi di palestre e campi sportivi, piste di atletica, al passo con i tempi, è una scelta che contraddistingue e qualifica, la civiltà di una comunità, in questo caso della nostra comunità regionale".

C. B.