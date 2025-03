Il mercato torna in centro a Pontedera: “Benefici al commercio e a tutto il tessuto sociale”

Ponsacco, 13 marzo 2025 – Il mercato settimanale di Ponsacco da ieri è tornato in centro. Era un obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Gasperini. Tutti soddisfatti: Comune, ambulanti e Confcommercio con il responsabile dell’area vasta, il ponsacchino Alessandro Simonelli, che plaude alla nuova collocazione dei banchi.

“Ci siamo – scrive l’amministrazione comunale – Da oggi 12 marzo (ieri, ndr) Il mercato settimanale avrà sede sulla piazza della Repubblica e nel centro storico. Questo obbiettivo, che è ed è sempre stato una delle priorità di questa amministrazione, finalmente è stato raggiunto. Sappiamo tutti che quello di Ponsacco è uno dei mercati più apprezzati e frequentati della Valdera. Gli operatori sono stati penalizzati per quasi due anni con un trasferimento ’provvisorio’ in una location rivelatasi fin da subito inadatta e inadeguata”. “Da qui la nostra volontà di restituire agli operatori il diritto di lavorare nelle migliori condizioni possibili – ancora il comunicato dell’amministrazione del sindaco Gasperini – Così come siamo consapevoli che il mercato in centro porterà benefici a tutto il commercio in generale e al tessuto sociale. Il sindaco e la giunta hanno voluto salutare personalmente gli operatori recandosi sul mercato e augurando buon lavoro a tutti gli esercenti”.

“Il mercato settimanale torna nel cuore della città di Ponsacco – il commento di Alessandro Simonelli di Confcommercio – Un obbiettivo che Confcommercio e il Centro commerciale naturale di Ponsacco si erano prefissati e che oggi diventa realtà. Il ritorno del mercato in centro era un desiderio sia dei commercianti su area fissa che degli ambulanti e grazie a un percorso condiviso con l’amministrazione comunale oggi il mercato è tornato in centro. Ringraziamo tutte le persone che hanno lavorato affinché tutto questo si realizzasse in breve tempo”. “Un momento molto atteso – afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Favilli – sia per il ritorno del mercato nella sua storica sede e per il criterio adottato dall’amministrazione per la disposizione dei posteggi, che rispetta quei principi di equità e imparzialità che abbiamo sempre richiesto in sede di concertazione”.