Mercato contadino. Tempo di assaggi

Oggi dalle 9 alle 13 Cia Etruria organizza il mercato contadino della spesa in campagna a Pontedera, via Peppino Impastato. Saranno presenti: azienda agricola Mastro Ciliegia (frutta e trasformati marmellata di ciliegia IGP); azienda agricola Stefania Marmugi (ortaggi); azienda agricola La Cinta di Guido Nenna (olio extravergine di oliva biologico e non, carne di cinta, insaccati, trasformati); azienda agricola I Formaggi di Maria (formaggi, latte fresco biologico, yogurt, carne di vitello, insaccati) e azienda agricola Carlo Pacini (pane e prodotti da forno).