Un memoriale per ricordare le vittime della pandemia

Le celebrazioni a Santa Croce sull'Arno

Santa Croce sull'Arno, 18 marzo 2023 - L’amministrazione Comunale di Santa Croce sull'Arno ha celebrato oggi, 18 marzo, la Giornata nazionale per le vittime del Covid con l’inaugurazione di un memoriale e la presentazione della pubblicazione “Le nostre parole al tempo del Coronavirus”.

Per ricordare un evento epocale come la pandemia, è stato realizzato un piccolo memoriale nello spazio verde di via Brunelleschi antistante il palazzetto dello sport Palaparenti. Uno spazio pensato come luogo della memoria di un momento storico e drammatico per tutto il Paese dove alberi simbolici, come il leccio e gli ulivi, rappresentativi della Repubblica, abbracciano una stele in corten dedicata alle vittime del Covid e dove l’alzabandiera diventa simbolo dell’unione della comunità.



Nell’occasione, all’interno dei locali del palazzetto dello sport, è stata allestita una mostra temporanea con una selezione dei lavori di Alessandro Squilloni e di Manuele Vestri. Si tratta di fotografie e fotomontaggi che rappresentano una Santa Croce sull’Arno inedita ai tempi della quarantena, foto che sono state protagoniste nel 2022 di due mostre allestite a Villa Pacchiani: '2020 Santa Croce sull'Arno. Frammenti di una città cosmopolita', quella di Alessandro Squilloni , e "Santa Croce Dream. Sogno ad Occhi Aperti', la mostra di Manuele Vestri.