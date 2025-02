Meini (Lega) in visita al colle: "Mancano tempi certi per Rems e ospedale"

VOLTERRAUna visita al polo ospedaliero di Volterra per Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale e candidata presidente della Lega alle prossime regionali. "Dal 2016 Volterra attende la nuova Rems, ma ad oggi abbiamo solo un grande piazzale sterrato che da anni attende di diventare parcheggio – commenta Meini –. Quest’opera non può attendere ulteriormente e soprattutto vogliamo che ciò avvenga nella sua completezza, come progettato ai tempi dell’amministrazione civica, senza tagli e senza ridimensionamenti". Nel corso della visita la consigliera si è confrontata con i dirigenti sanitari e gli operatori delle strutture per comprendere le difficoltà quotidiane e lo stato dell’arte sui lavori. "La situazione dell’ospedale di Volterra resta una delle nostre principali preoccupazioni – continua – serve una linea politica chiara da parte della Regione che dia la giusta importanza a questa struttura che, a parer mio, riveste un’importanza strategica. Questo servirebbe anche a rassicurare cittadini e operatori, che nutrono dubbi sulla volontà della Regione di preservare il loro ospedale. Uno dei punti dolenti rimane la questione di un reparto di pediatria che lavora con un orario singolare, ovvero di sole 4 ore al giorno, non riuscendo quindi a soddisfare le casistiche che si verificano in Val di Cecina". Sulla pediatria, oggetto anche recentemente di una mozione votata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Volterra, secondo Meini serve tornare ai livelli assistenziali di tre anni fa, impiegando risorse già a disposizione."Per quanto riguarda la Rems – prosegue – non ho potuto che constatare i limiti della struttura esistente. È necessario che la Regione faccia la sua parte per velocizzare quanto più possibile la realizzazione della nuova Rems, oggi bloccata dal progetto del nuovo parcheggio che ha avuto ritardi importanti".