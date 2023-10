"Mazzeo: "Inaccettabile l'episodio di Montecalvoli"

E’ durissima la reazione di Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale, su quanto accaduto in un reperto dell’azienda Ristori. "Quello che è successo a Montecalvoli è semplicemente un fatto inaccettabile – sottolinea Mazzeo –: un caporeparto che insulta un operaio per il colore della sua pelle, indossando una maglia con scritte fasciste è un episodio gravissimo.

Il ventennio fascista fu uno dei momenti storici più bassi e vergognosi per il nostro Paese. Solo la Resistenza ha permesso di riscattarci come Paese e di riconquistare diritti e libertà". "È grave che ancora oggi ci siano episodi come questo – prosegue Antonio Mazzeo – . Tutti insieme, sindacati e istituzioni, dobbiamo combattere questi rigurgiti di fascismo e condannare l’accaduto. A chi ha dovuto subire questa vergogna va tutta la mia solidarietà".