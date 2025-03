Mazzanti, futuro in bilico. A vuoto anche la terza asta. Ora c’è il rischio spezzatino

I motori sono spenti da troppi mesi alla Mazzanti Automobili e il rischio, più passa il tempo, è che non si riaccendano più. La terza asta è infatti andata deserta. Nessuno ha fatto una offerta per accaparrarsi quel che resta della fabbrica di Gello di Pontedera, un tempo la culla di hypercar che venivano assemblate e spedite in tutto il mondo. Un successo di vendite e di notorietà che aveva portato la Mazzanti automobili a diventare un nome importante nel panorama della quattro ruote di lusso. Un modello tra tutti: la Evantra che in varie declinazioni e versioni aveva anche conquistato minuti preziosi in un film distribuito nel mondo. Poi però le cose si sono complicate e nel 2022 la fabbrica ha interrotto la produzione, entrando in liquidazione giudiziale l’anno seguente. E’ stato l’inizio di un calvario che non vede ancora la fine. Ben tre aste sono andate a vuoto nonostante il sostanziale ribasso del prezzo e l’interessamento di alcuni privati rimasti però nell’ombra. Ma l’affare al momento non si è concretizzato. Ora ci sono due opzioni. La prima è che il liquidatore chieda al giudice l’autorizzazione di procedere ancora al quarto tentativo di vendita di tutto il pacchetto, riducendo ovviamente il prezzo base. La seconda opzione è quella di fare uno spezzatino per lotti nella speranza di trovare più persone disposte ad accaparrarsi uno spicchio dell’azienda. In quest’ultimo caso però, si complicherebbe il percorso per dare nuova vita al marchio.

Dunque, non resta che aspettare la decisione del giudice e capire se ci sono ancora società, privati, interessati e in grado di dare un futuro alla Mazzanti. Intanto nel capannone di Gello, la polvere si deposita su quel che è rimasto e che fa parte del pacchetto finito all’asta: prototipi Evantra771, Demo-car Evantra ed Evantra Pura, modello in legno di Evantra in scala 1:1, telaio Evantra 781, motori Corvette Lp5, beni iscritti in pubblici registri, attrezzature varie e altri beni strumentali. Nel pacchetto figurano anche i marchi denominati “Mazzanti”, “F&M Mazzanti Automobili” ed “Evantra”, registrati all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, i domini internet www.mazzantiautomobili.it e www.mazzantiautomobili.it nonché i profili social.