SANTA CROCE

"Maternità surrogata o utero in affitto?" è il titolo della conferenza che lo sportello Lilith della Pubblica Assistenza di Santa Croce organizza per le 17 di domani, venerdì, alla biblioteca comunale "Adrio Puccini". Si tratta di un momento di riflessione in cui vengono presentati due punti di vista diversi, ma entrambi scientifici, proposti da Sergio Bartolommei (già professore di Bioetica ed Etica applicata all’Università di Pisa) e Lorella Battini (ginecologa dipendente dell’Azienda ospedaliera universitaria pisana, master in Bioetica e formazione, che fa parte del Centro per la Vita di Pisa).

La conferenza è organizzata dallo sportello Lilith antiviolenza della Pubblica Assistenza di Santa Croce di cui è responsabile la dottoressa Brunella Brotini. La partecipazione è gratuita. Il Comune di Santa Croce patrocina l’iniziativa. Il programma precede l’introduzione di Brunella Brotini, l’intervento della sindaca di Santa Croce Giulia Deidda prima delle relazioni di Bartolommei e Battini e il dibattito.