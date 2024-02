Master in fashion hi-tech. Le frontiere della moda

PONTEDERA (Pisa)

Capi ad altissima tecnologia. Nei quali moda e robotica vanno a braccetto. Outfit che integrano lavorazioni e trattamenti innovativi. Si possono sviluppare abiti e accessori fashion, che interagiscano con il corpo e ne misurino i parametri grazie a sensori e materiali innovativi provenienti da tecnologie indossabili; allo stesso tempo si può dare forma a soluzioni di biorobotica per le attività motorie, utili a ridurre il rischio di infortuni. Ora c’è un master dove imparare a realizzare tutto. Un percorso che vede il sostegno anche di grandi firme della moda internazionale, griffe che sono storia e fiore all’occhiello del lusso Made in Italy come Valentino e Giorgio Armani Operations. Ci sono anche loro a supportare il primo "Master in fashion hi-tech", organizzato da istituto Modartech di Pontedera, nel Pisano, in collaborazione con l’istituto di biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, un centro d’eccellenza con un vasto patrimonio di conoscenze e di competenze.

Cresce ancora, dunque, il network di aziende partner del percorso di studi che ha già conquistato Herno e Pattern Group – altre grandi maison – che sono già parte del comitato tecnico scientifico. Ieri c’è stato il primo open day dedicato, per presentare a laureandi e laureati il progetto formativo, dai moduli didattici, alle opportunità lavorative e fino alle modalità di iscrizione. A guidare i potenziali interessati al master, i docenti della scuola di alta formazione di Pontedera e dell’istituto di biorobotica su ricerca, innovazione, moda e design. Obiettivo, appunto, disegnare e creare le nuove frontiere della moda unite alla tecnologia di ultima generazione: abiti strutturati con materiali innovativi o lavorazioni avanzate, outfit che diventano "intelligenti" grazie a diverse soluzioni di biorobotica, nuovi materiali per il settore activewear e sportswear. Insomma un percorso dentro quella che sarà la moda nella quale l’alta qualità e la ricerca si fondono con le più avanzate soluzioni tecnologiche.

"Il Master in Fashion Hi-Tech" è riconosciuto dal Mur-Ministero dell’università e della ricerca, e rilascia il diploma di master di primo livello: un corso finalizzato a formare designer con capacità interdisciplinari, in grado di progettare soluzioni tecnologiche indossabili e prodotti innovativi, che uniscano estetica e funzionalità. Le lezioni partiranno ad ottobre, ed avranno una durata complessiva di 9 mesi con stage in aziende selezionate in Italia o all’estero, grazie al programma Erasmus+. Sul sito di Modartech tutte le informazioni per iscriversi.