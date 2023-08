Marciapiedi più sicuri, iniziati i lavori Operazione da quasi 300mila euro

E’ partito il nuovo cantiere per il rifacimento e il ripristino di porzioni di marciapiedi in peggior stato di manutenzione di in via Provinciale Francesca Sud e successivamente il rifacimento e il ripristino totale dei marciapiedi di Via Togliatti a Orentano. Un intervento per l’importo complessivo di 275mila euro finanziato interamente con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza che comporterà temporaneamente modifiche alla viabilità e alla sosta. Il progetto – spiega il Comune – fa parte di una più ampia serie di interventi finalizzati al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario con la realizzazione di marciapiedi e il rifacimento di pavimentazioni stradali degradate. "Questi marciapiedi avevano bisogno da tempo di un intervento di manutenzione straordinaria. Sono queste due zone particolarmente importanti all’interno dei centri abitati – dice il sindaco Gabriele Toti – . Con questi lavori diamo finalmente delle risposte ai tanti residenti che da anni li sollecitavano: non avremmo potuto fare senza queste risorse esterne che siamo riusciti ad ottenere. È un cantiere molto atteso che siamo felici di inaugurare".

"A breve inizieranno altri cantiere su altre strade e marciapiedi– aggiunge Toti –. Il nostro Comune è riuscito ad ottenere circa 2,5 milioni di euro di risorse a fondo perduto dal Pnrr per interventi di manutenzione straordinaria del territorio che in un paio di anni siamo riusciti a trasformare in cantieri reali". II marciapiedi oggetto di intervento allo stato attuale risultano in cattivo stato di conservazione e diverse zone vertono in avanzato strato di degrado con presenza di buche e fessurazioni.Il progetto prevede inoltre la sistemazione dei tratti di fognatura esistente per la raccolta delle acque piovane e la messa in quota dei chiusini esistenti al fine di evitare ristagni di acqua. I lavori avranno una durata complessiva di circa due mesi per singolo lotto: entro ottobre dovrebbero pertanto concludersi i lavori su Castelfranco per poi iniziare ad Orentano. Fine lavori entro fine anno.