Mappa delle asfaltature. “Si parte da via Leopardi, riqualificazione totale”

Pontedera, 5 ottobre 2024 – Strade, marciapiedi, infrastrutture sportive e progetti sociali. Tra la fine del 2024 e il 2025 riprenderanno i cantieri per il rifacimento degli asfalti più accidentati di Pontedera. Ci sono le strade che verranno rifatte dalle società che operano nei sottoservizi e nelle infrastrutture telematiche (la posa della fibra ottica), in primis sono da rifare via Galimberti e poi alcune strade di Fuori del Ponte, e poi ci sono gli interventi a carico totalmente del Comune grazie a quell’accordo quadro che garantisce una programmazione quadriennale di nuovi asfalti. “La prima strada che sarà interessata è via Leopardi – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli – questa via non poteva essere riasfaltata e basta, ha bisogno di una riqualificazione totale”. Da tenere in considerazione però che per questo genere di lavori freddo e pioggia, tipiche dei mesi autunnali, non sono buoni presupposti per lavorare e quindi saranno necessarie le migliori condizioni.

In queste settimane la società 2i Rete Gas ha ripreso a lavorare sulle tubature del gas, per sostituire fisicamente le dorsali ed efficientare il servizio. La zona interessata è quella della Bellaria. Da via della Bianca a via dei Cappuccini e via Buozzi. Poi il cantiere si sposterà in via Santi, via di Vittorio, sui marciapiedi di viale IV novembre, viale Italia, via Dante e via Primo maggio. “Tutte queste vie non sono state interessate dalla precedente mandata di riasfaltature – spiega Belli – poiché devono ancora essere effettuati gli scavi della società che opera nel settore gas, che poi procederà autonomamente ai ripristini e quini alla riasfaltatura delle strade. Contestualmente modificheremo anche l’incrocio tra via della Bianca e via Pascoli”. Lavori che andranno avanti per tutto il 2025. Intanto in queste settimane si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico e sulle coperture del Teatro Era, l’installazione dei giochi inclusivi in 8 parchi pubblici mentre sono in corso il rifacimento dei marciapiedi in via Gagarin al Romito e l’installazione degli spogliatoi al campo sportivo di Santa Lucia.

Oltre al proseguimento dei lavori per il nuovo PalAcqua e il nuovo Polo 0-6 nel quartiere di Fuori del Ponte, il 2025 si aprirà poi con due importanti progetti legati al sociale: la riqualificazione della Casa del Volontariato al Villaggio Piaggio e la riqualificazione della palazzina di via S. Martino di Sotto a La Rotta con il progetto Housing First per la gestione dell’emergenza abitativa. E ancora. Sono già finanziati il rifacimento delle piste ciclabili di via Pisana e lungo la Tosco Romagnola al Villaggio, oltre che quella lungo via Indipendenza e via De Nicola. Ci saranno interventi per la realizzazione, o illuminazione degli esistenti, dossi artificiali. Previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche e nuovi marciapiedi in via Aldo Moro, in via Nenni e in via del Chiesino. Un 2025 che vedrà anche i lavori per la riqualificazione del campo sportivo a La Borra e la conclusione del rifacimento stradale con Anas su viale Europa, rotatoria Bellaria e tratto rotatoria Fipili-Terzo ponte.

Nei prossimi mesi dovranno prendere il via anche i lavori per ripristinare i parcheggi ai lati della biblioteca, il rifacimento di viale IV novembre e quindi il restyling e ripavimentazione delle traverse del corso: tutte opere che verranno affidate in project financing a chi si aggiudicherà la gestione dei parcheggi in città.