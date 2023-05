Pontedera, manifestazione di Forza Nuova: strade blindate e contro presidio della sinistra

Pontedera, 20 maggio 2023 – Non ci sono stati incidenti ma Pontedera ha vissuto un pomeriggio di strade blindate per la manifestazione di Forza Nuova alla presenza del suo leader Roberto Fiore. La sinistra aveva organizzato un contro presidio.

Per questo la vigilanza delle forze dell’oridne è stata piuttosto stretta. Tutto si è comunque svolto senza problemi per l’ordine pubblico. Il corteo è partito da piazza Stazione ed è arrivato in piazza Belfiore.

Fuori del Ponte c’è stata una contromanifestazione con circa duecento persone che hanno preso parte al presidio antifascista – così è stato definito – organizzato da Arci Valdera, Anpi Pontedera e Cgil Pisa.