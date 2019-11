Pontedera (Pisa), 17 novembre 2019 - Valdera, sorvegliata speciale. Disagi diffusi su tutto il territorio. A Pontedera il Centro operativo comunale è al lavoro da ieri (informazioni e segnalazioni allo 0587 299690). Chiuse in via precauzionale: via di Poggio al Vento alle Tre campane, via Maremmana sul confine con Calcinaia. Il Centro regionale è in corso una riunione operativa per valutare l'apertura dello Scomaltore. "Di cui daremo tempestiva notizia", annuncia il sindaco Matteo Franconi raccomandando ai cittadini di non stazionare lungo via dell'Olmo e aree adiacenti. Lì dove gli operatori stanno lavorando da ore al monitoraggio e alla messa in sicurezza.

Strada parzialmente interrotta anche a Chiecinella per uno smottamento. Frane anche sul territorio di Casciana Terme Lari.

Allarme rosso in Valdicecina dopo l'esondazione del Cecina, in zona Ponteginori. Nessun rischio per le abitazioni, ma capannoni e aziende agricole sott'acqua hanno reso necessario l'intervento dei pompieri per il salvataggio di animali. Area monitorata dal distaccamento di Saline di Volterra. Sul colle etrusco piante cadute anche in zona ospedale, nel piazzale interno un grosso albero.

Nel Valdarno tanti fronti aperti. Il Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno ha annunciato già in mattinata l'apertura della cassa di espansione del Roffia per contrastare la piena dell'Arno. Allertati cittadini e imprenditori con aziende in zone adiacenti il bacino idrografico affinché mettano al riparo mezzi e bestiame. La Protezione civile ha attivato il servizio di piena alle 6. Alle 9 le procedure di chiusura dei varchi di accesso alla golena: piazza Nugolari a Santa Croce, il Callone a Castelfranco con innalzamento paratie, la Partigiana a Santa Maria a Monte e via Vaghera Portellone a Montopoli. L'ondata è attesa nel tardo pomeriggio.

Chiusa a San Miniato la provinciale tra La Serra e San Miniato all'altezza del ponte sull'Egola per acqua in carreggiata. Off-limits i sottopassi di San Romano e zona industriale. Alle 12 il Comune di San Miniato annuncia: chiusi il ponte sull'Arno a San Donato e quello tra Isola e Marcignana (nell'Empolese). Frana in via Landeschi, a Sant'Angelo. Allagamenti a La Scala. "Cittadini invitati a mettersi alla guida soltanto in caso di effettiva necessità evitando zone depresse e fiumi". Un'ora prima il sindaco Giglioli aveva annunciato chiusura in via precauzionale delle cataratte su Arno ed Elsa.

