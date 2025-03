Maltempo, contributi per i danni: "Ringraziamo il presidente Giani"

MONTESCUDAIOLa commissione bilancio del consiglio regionale ha licenziato all’unanimità il testo che ora passerà all’esame del consiglio regionale e che prevede contributi per il territorio di Montescudaio per gli eventi del maltempo dello scorso ottobre. La Giunta ha infatti predisposto la modifica della legge 59/2024, prevedendo risorse economiche anche per il territorio di Montescudaio. Ecco come sarà il contributo regionale: l’importo massimo è pari a 3mila euro per nucleo familiare che ha subìto danni, ed è finalizzato al ripristino ovvero alla sostituzione dei beni mobili, anche registrati (come ad esempio le auto o le morto) danneggiati dagli eventi del maltempo. L’importo è destinato prioritariamente alle abitazioni principali (compresi garage e seminterrati) e, in subordine, alle seconde case e ai beni registrati (come auto, moto ecc). Il prossimo passo per il contributo al territorio comunale di Montescudaio, sarà il vaglio del consiglio regionale. Per avviare le procedure di ricognizione e quindi erogare i contributi in tempi brevi, si prevede che la proposta di legge, una volta approvata dal consiglio regionale, entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Burt."Abbiamo lavorato molto in questi mesi affinché il nostro territorio rientrasse tra i contributi regionali previsti per il maltempo di ottobre – dichiara il sindaco di Montescudaio Loris Caprai – questo lavoro è frutto di incontri con il Capo della Protezione Civile e con la parte politica della Regione. Un ringraziamento al presidente della Regione Eugenio Giani. Grazie al Capo della Protezione Civile regionale, Giovanni Massini, e al consigliere regionale Andrea Pieroni".