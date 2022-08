Mafioso latitante condannato a 30 anni: scoperto e arrestato dalla polizia a Pontedera

Pontedera (Pisa), 2 agosto 2022 - La Polizia di Stato di Pisa ha arrestato Nicola Lovisco, ricercato in Italia e all'estero, poiché destinatario di un mandato di cattura in seguito ad una condanna a 30 anni di reclusione per associazione mafiosa e omicidio aggravato dal metodo mafioso.

La squadra mobile della questura di Pisa, grazie a un'articolata indagine iniziata nel giugno scorso in sinergia con la squadra mobile di Potenza, ha rintracciato Lovisco a Pontedera (Pisa) dopo una latitanza durata alcune settimane, a seguito della pronuncia di condanna definitiva emessa dalla Corte Suprema di Cassazione.

Originario della Basilicata e domiciliato da anni nel territorio Pisano, Lovisco era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno emesso a seguito della pronuncia in Cassazione avvenuta il primo giugno scorso. Nelle more della pronuncia, il condannato aveva fatto nel frattempo perdere le proprie tracce.

L'operazione si è svolta con il coordinamento della Procura generale presso la Corte d'Appello di Salerno, nonché a livello centrale dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine e dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia.