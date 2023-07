Madame all’anfiteatro ha incantato le 11 Lune

PECCIOLI

Canta, fa saltare gli spettatori e all’occorrenza intrattiene il pubblico con battute e improvvisate. E’ Madame che ieri l’altro sera ha acceso l’anfiteatro di Peccioli per il terzultimo appuntamento delle 11 Lune. La giovane cantante con un repertorio di tutto rispetto nonostante i pochi anni alle spalle di attività ha riempito le scalinate portando la sua musica. E non sono mancati anche i fuori programma, soprattutto all’inizio del concerto quando una serie di problemi tecnici ha rallentato il concerto tra un brano e l’altro. Durante le pause per risolvere i disguidi, la cantante si è divertita e ha divertito, nel chiedere cosa fosse il gigante (il grande uomo nudo) reliazzato a fianco del palco. E poi non sono mancati scambi di battute, aneddoti, con il pubblico. Due ore di concerto applauditissimi con un finale tutti in piedi e davanti al palco due bis.

Ripartita Madame per la sua tournée italiana, domani (martedì’ alle 21.30), è il turno di Biagio Antonacci si esibirà sempre all’Anfiteatro Fonte Mazzola, con la certezza di trovare altre migliaia di persone pronte a cantare i suoi brani più belli e conosciuti. Un bagno di folla per uno dei cantautori più amati, capace di avere un pubblico trasversale che va dai genitori ai figli.

E per il gran finale delle 11 lune, la serata di chiusura è affidata allo spettacolo Meraviglia, il successo mondiale degli acrobati Sonics. Un gioco spettacolare che si trasformerà in una grande luna: arrivando dal cielo, darà vita a un susseguirsi di acrobazie spettacolari, sospese tra cielo e terra. A seguire la festa finale per un arrivederci alla prossima stagione

Nicola Pasquinucci