Lutto e dolore a Ponsacco, Chianni e Bientina

L’improvvisa scomparsa di Paolo Fagiolini e Riccardo Montanari ha fatto piombare nel dolore tre comunità: Ponsacco, Chianni e Bientina. La sindaca di Ponsacco, Francesca Brogi, parla di "notizia terribile". "Paolo era una colonna portante della tappezzeria Cionini, realtà che avevamo recentemente premiato in occasione del gran gala delle aziende – le parole di Brogi – Persona generosa, era un appassionato di sport e nella sua vita aveva dato un contributo importante anche alla società ginnastica Ponsacco, divenendo per un periodo presidente. Condoglianze ai familiari". "Ho appreso la notizia e mi lascia sconvolto – dice il sindaco di Chianni Giacomo Tarrini – Un momento di svago si è trasformato in un dramma. Lascia senza parole una comunità intera che in una tragedia come questa si stringe intorno alla famiglia di Riccardo. Le mie condoglianze alla moglie Clara e un pensiero al piccolo Federico". "Il tragico incidente che ha portato via Riccardo dall’affetto della sua famiglia e di tutta la comunità bientinese ci lascia attoniti e sgomenti – il pensiero di Dario Carmassi sindaco di Bientina – L’amministrazione comunale e tutta Bientina esprimono profondo cordoglio. Ci stringiamo attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che, prendendo un caffè, trovavano un volto amico. A loro porgiamo le nostre più sentite condoglianze per questa tragica scomparsa".