Lupo investito dall’auto Inseguiva dei caprioli vicino a case e scuole

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Da anni si parla dei lupi. Tra avvistamenti più o meno circostanziati e misteri. Ieri quello che probabilmente è un lupo ibrido è stato investito a San Miniato. Segnatamente in località La Scala, in pieno giorno, all’altezza del campo sportivo. A pochi metri dalla sede del liceo Marconi, quindi in una zona frequentatissima in una strada molto trafficata. Ad avvertire le autorità dell’investimento di quello che ad una prima vista sembrava un cane di grossa taglia, è stato il conducente del mezzo. "La carcassa è stata presa in consegna dai carabinieri forestali intervenuti sul posto e dal personale dell’Asl – spiega il sindaco Simone Giglioli – per le procedure di legge e per gli accertamenti che ci diranno, con certezza, se si tratta di un lupo. Al momento non abbiamo ricevuto alcun verbale". Sul posto si è recato anche Piero Taddeini di Federcaccia che più volte si è occupato della materia dei lupi.

Se le indagini diranno che si tratta di un lupo, questo allo stesso tempo confermerà che probabilmente buona parte delle segnalazioni via via uscite anche sui social non erano frutto di immaginazione. Del resto nel sanminiatese i lupi già da anni, a più riprese, avevano lasciato l’impronta dei loro denti sui resti di molte pecore, specie nella zona di Corazzano. Gli allevatori più volte avevano denunciato assalti al gregge. E inoltre, anche più recentemente, sia in Valdera che nel Valdarno, in prossimità di alcune zone boschive, erano stati segnalati avvistamenti. L’ultimo qualche settimana fa. La maggiore preoccupazione, tuttavia, fin qui ha riguardato coloro che vivono ai margini di boschi o in prossimità di terreni agricoli. E la domanda è sempre stata: c’è pericolo per le persone? Il lupo, è noto, secondo gli studi non identifica gli esseri umani come prede.

La sua dieta dipende dalla disponibilità e dalla accessibilità delle prede presenti sul territorio: principalmente il lupo si nutre di ungulati selvatici di grandi e medie dimensioni, altre specie in proporzioni variabili sono i domestici e piccoli mammiferi. A fare le spese della presenza dei lupi, infatti, sono per lo più cinghiali. O sono animali di allevamento come dimostrano, nel tempo, i danni riportati dai pastori. Le ragioni della sua presenza anche in zone come le nostre starebbe nel fatto che il lupo è una specie particolarmente adattabile. La zona pianeggiante intorno all’abitato de La Scala è fatta di campagna e d’agricoltura, ma è anche densamente abitata in alcuni tratti e la presenza di un esemplare così vicino alla vita degli uomini è sicuramente un fatto abbastanza singolare. Tuttavia, secondo una prima ricostruzione, l’animale stava rincorrendo dei caprioli quando una macchina l’ha centrato.