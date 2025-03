L’ultimo libro di Nadia Terranova

Una storia che scava nella mitologia familiare e ci interroga sul potere della memoria. E’ questa l’essenza dell’ultimo libro della scrittrice Nadia Terranova, "Quello che so di te" (Guanda), che verrà presentato il 18 marzo, alle 18, nella Sala delle Sette Virtù, in Palazzo Comunale a San Miniato. A dialogare con lei sarà lo scrittore Roberto Ippolito.

1978, Messina Nadia Terranova si è distinta come una delle autrici più talentuose e apprezzate del panorama letterario italiano. Dopo la laurea in filosofia e il dottorato in storia, ha intrapreso un percorso creativo che spazia dai romanzi alla letteratura per ragazzi, ottenendo prestigiosi riconoscimenti sia in Italia che all’estero.