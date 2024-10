L’Ottobre Rosa in paese: "Prevezione fondamentale"

Anche Santa Croce ha celebrato il mese della prevenzione. Una serie di iniziative per sensibilizzare le donne sui rischi per la salute causati dal tumore al seno. Nello specifico l’assessorato alla salute rappresentato da Valentina Fanella in collaborazione con l’associazione Astro hanno organizzato la campagna "Prevenire per sconfiggere". Momento più importante del programma è stato la camminata non competitiva In Rosa per le strade del paese. Altra iniziativa di sensibilizzazione è stata quella che ha visto cambiare colore all’illuminazione di piazza Garibaldi che nel mese di ottobre si è tinta di rosa.

Nel mese di ottobre ha di nuovo preso il via anche il corso di riabilitazione post intervento alla piscina intercomunale, corso che si protrarrà per i mesi successivi. Altra iniziativa promossa dal comune su questo tema è stata quella attuata dalla biblioteca comunale che ha allestito uno scaffale monotematico dedicato alla prevenzione e cura del tumore. Inoltre è stato distribuito l’opuscolo Ottobre mese rosa insieme al fiocco rosa simbolo della campagna di sensibilizzazione verso queste patologie. "La prevenzione e la diagnosi precoce– ha spiegato l’assessore Valentina Fanella - sono i principali strumenti per sconfiggere questa malattia. Per questo bisogna avere un’attenzione alta da parte delle donne".