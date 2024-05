Lotto, a Casciana Terme Lari vinti 27mila euro

Casciana Terme Lari (Pisa), 8 maggio 2024 - La Dea bendata bacia ancora la Toscana. Nell’ultima estrazione del Lotto, come riporta Agipronews, a Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa, è stato messo a segno un colpo da 27 mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 480 milioni di euro in tutto il 2024. La più alta dell’estrazione di martedì 7 maggio arriva da San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, con tre ambi e un terno dal valore di 47.500 euro, a cui si aggiungono gli 11.875 vinti a Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno, sempre con la stessa combinazione. Si festeggia anche in Veneto, ancora con tre ambi e un terno, da 37.500 euro, centrati a Portogruaro, in provincia di Venezia, mentre chiude il podio di giornata la vincita da 27 mila euro realizzata a Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa. Da segnalare anche una doppietta in Lombardia: a San Martino Siccomaro, in provincia di Pavia, vinti 23.760 euro, seguiti dai 10 mila euro conquistati da un giocatore di Lodi. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 480 milioni di euro in tutto il 2024.

