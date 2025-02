Lotta alle patenti false: giovane di 23 anni denunciato dai carabinieri

Durante un controllo di routine a Castelfranco i carabinieri della sezione radiomobile di San Miniato hanno denunciato un cittadino extracomunitario di 23 anni, per il reato di falsità commessa da privato. Il giovane, è stato trovato in possesso di una patente di guida straniera, risultata falsa in seguito ai primi accertamenti. La patente è stata sequestrata e sarà inviata all’ufficio falso documentale della polizia municipale di Pescia per la perizia tecnica. Il veicolo su cui viaggiava il 23enne, di proprietà di una donna residente ad Altopascio è stato affidato alla proprietaria stessa. L’episodio – viene spiegato – sottolinea l’impegno costante dei carabinieri nel contrastare il fenomeno delle patenti false, chesi sta diffondendo sempre più e che non rappresenta solo un problema di illegalità, ma anche un grave rischio per la sicurezza stradale.

L’attenzione delle forze dell’ordine rimane alta, con controlli mirati e verifiche approfondite.