L’ossessione artificiale. Bambini che giocano troppo

ORENTANO

Negli ultimi anni, i videogiochi sono diventati un passatempo, sempre piu’ comune e frequente nella vita di molti bambini e ragazzi. In quasi tutte le case oggi, è presente una play station o una nintendo, in generale un gioco elettronico che incolla i giovani di quella casa, per troppo tempo, davanti ad uno schermo. Si preferisce giocare ad un videogame piuttosto che ad un gioco da tavolo o fuori in giardino.

Ma che cosa, dei giochi elettronici, attira cosi tanto noi ragazzi? Uno dei motivi che spinge a giocare è la grafica, che ormai è sempre più realistica. I giochi di oggi sembrano veri e propri film, con paesaggi mozzafiato, personaggi che si muovono come persone reali ed effetti speciali che danno l’impressione di essere dentro al gioco. Si possono vivere avventure incredibili come combattere contro mostri e fare cose che nella vita reale non sono possibili, come volare o diventare supereroi. Un altro aspetto che piace molto ai ragazzi è la competizione. Nei giochi online, possiamo sfidarci con amici e ragazzi di tutto il mondo e nelle sfide si possono superare ostacoli e raggiungere livelli sempre piu’ alti. I videogiochi sono anche un modo per stare insieme agli amici giocando comodamente ognuno a casa propria oltre a permettere di entrare in contatto con persone nuove.

Se da un lato, però, ci divertono e ci permettono di passare ore in compagnia dei nostri amici, dall’altro, non sempre i videogiochi hanno un effetto positivo sulla nostra vita.

Uno degli effetti più evidenti dell’uso prolungato dei videogiochi riguarda la nostra salute. Passare troppe ore seduti davanti allo schermo può causare problemi alla vista. Inoltre, stare fermi per molto tempo può portare a dolori posturali, per non parlare della salute mentale. Giocare per tante ore ogni giorno può renderci più irritabili e nervosi e diminuire la concentrazione nello studio.

Un aspetto molto importante è che i videogiochi possono sostituirsi ai rapporti personali: invece di giocare all’aperto o fare altre attività insieme, finiamo per passare tutto il nostro tempo a giocare da soli o online.

Ma l’aspetto indubbiamente piu’ preoccupante è la dipendenza che i giochi elettronici creano. Alcuni ragazzi sono talmente coinvolti nei giochi che non riescono più a smettere di giocarci e passano ore ed ore, senza accorgersene davanti agli schermi: una vera e propria ossessione artificiale.