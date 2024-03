L’ordinazione di Don Leonardo

La diocesi di Volterra rende noto che sabato 6 aprile alle 20.30 la cattedrale ospiterà l’ordinazione presbiterale di Don Leonardo Lotti, a celebrare la preghiera di ordinazione e a imporre le mani sul capo del giovane sarà monsignor Roberto Campiotti, vescovo di Volterra. Leonardo è nato a Cecina il 10 settembre 1995, appartiene alla Parrocchia del Duomo ed ha compiuto il suo cammino negli Scouts e nell’Azione Cattolica. Ha frequentato il Liceo Scientifico cittadino "E. Fermi", conseguendo la maturità nel 2014 e, nel 2017, la laurea triennale in ingegneria all’Università di Pisa. Nell’ottobre 2017 è entrato in Seminario, compiendo i suoi studi teologici presso il Seminario Vescovile di Padova. La sua vita si divide tra Cecina, dove collabora nella Parrocchia del Duomo, e Roma, dove sta perfezionando i suoi studi in teologia dogmatica presso la Pontificia Università della Santa Croce. Lo scorso 25 giugno è stato ordinato diacono a Cecina.