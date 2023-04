Lockbergo, la scatola per i corrieri Un’invenzione che nasce all’Itcg

PONTEDERA

"Lockergo" è il nome della scatola in acciaio inventata da Emilia Cirillo, Giulia Grazian, Alberto Rizza, Noemi Anichini della 4^ BAF, il gruppo vincitore di "Idee al Fermi in azione", iniziativa dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri diretto dal preside Luigi Vittipaldi. Le idee degli studenti di cinque classi quarte sono state presentate a imprenditori e università.

Artefice di questo incontro tra Fermi e territorio, nello specifico imprenditoria e formazione, è la professoressa Marilina Saba, una delle pioniere del positivo intreccio tra scuola e lavoro. Saba è in pensione da settembre scorso, ma nonostante questo continua a portare avanti il suo modello di scuola con consulenze e iniziative che la vedono impegnata in prima persona. Con il Fermi prima di tutto, la sua scuola per trent’anni. Nel 2017 Saba è risultata tra i migliori dieci docenti italiani.

I lavori dei gruppi dellle cinque classi sono stati presentati e giudicati da una commissione composta da Alessio Cavicchi, delegato del rettore dell’Università di Pisa per la promozione della cultura imprenditoriale e dell’innovazione, Patrizia Costia, responsabile aree digitalizzazione della Fondazione Isi (Innovazione e sviluppo imprenditoriale), Francesco Oppedisano di NetResults e presidente Cna Pisa, Francesca Posarelli di Esanastri e presidente delle piccole e medie imprese dell’Unione industriale pisana, Andrea Romanelli presidente di Federalberghi e Fabio Salvadori di Superevo.

Il lavoro del gruppo 1 della 4BAF è stato giudicato il migliore rispetto ai dieci presentati "perché soddisfa con originalità un bisogno concreto e molto diffuso" secondo la giuria che segnala altri due progetti: Visiting with up (del gruppo 1 della 4^ BT) per il maggior potenziale commerciale grazie all’invenzione di una App che consente di visitare borghi anche poco conosciuti e V-us (gruppo 1 4^ Asi) per l’innovazione tecnologica con la realizzazione di stanze virtuali per le riunioni aziendali. "Lockergo", il vincitore, una volta installato davanti alla propria abitazione, grazie ad un codice univoco creato con tecnologia Otp al momento di ogni acquisto on line, permette all’acquirente di ricevere in sicurezza i propri acquisti, evitando tutte le problematiche connesse al ritiro.

g.n.