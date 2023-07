"Locali nuovi per la biblioteca, ma angusti e del tutto insufficienti"

La biblioteca comunale di Ponte a Egola e il centro giovani Vocintransito hanno finalmente la loro sede dopo un lungo periodo di vuoto conseguente all’abbandono dei precedenti locali in via 1° Maggio ritenuti dal Comune di San Miniato non più idonei, se non dopo importanti lavori di ristrutturazione.

"Purtroppo l’aspettativa dei cittadini presenti è andata delusa quando, dopo aver ascoltato un’ora di discorsi celebrativi, hanno potuto accedere ai locali – attacca la Lega con Roberto Ferraro –. Si sono trovati difronte ad un unico ambiente con una superficie insufficiente, una situazione neppure paragonabile a ciò che erano abituati a vedere nella precedente sede di Via Primo Maggio".

"La biblioteca e il centro Vocintransito ora sono collocati in un unico e angusto locale – conclude Ferraro – con nessuno spazio per poter effettuare incontri ed eventi culturali come invece era possibile nella vecchia sede".