Lo youtuber minacciato: "Ricevo tanta vicinanza"

PONTEDERA

Il ventunenne youtuber aggredito e minacciato di morte martedì sera tra via Pisana e la Tosco Romagnola da un giovane extracomunitario che voleva soldi, ha denunciato quanto successo ai carabinieri. Intanto, l’unico aspetto bello di questo fatto increscioso, sono la vicinanza e la solidarietà che in tanti hanno manifestato a Elia Bastiani dopo aver letto l’articolo pubblicato dal nostro giornale nell’edizione di giovedì. "Sto ricevendo molto calore dalle persone, la notizia ha fatto il giro tanto che gente anche fuori dalla Toscana mi ha chiesto come sto – racconta Elia – Sono felice che le persone si stiano mobilitando per un Paese più sicuro. Più se ne parla parla e più questo fatto che purtroppo mi è successo può essere utile a chi di dovere, a chi ci governa, per fgare qualcosa per risolvere l’allarmante situazione del nostro intero Paese". Nella zona dove Elia è stato aggredito dovrebbero esserci telecamere di videosorveglianza. Sicuramente per la sicurezza privata di alcune attività della zona. Potrebbero tornare utili alle indagini. "Spero che i carabinieri riescano a identificare chi mi ha aggredito – conclude Bastiani – Sia il ragazzo di colore più grande che per primo ha iniziato a chiedermi i soldi e poi a minacciarmi. Sia il suo amico, arrivato dopo, un ragazzo sui 16-17 anni, che poi è scappato quando ho iniziato a chiedere al mio amico col quale stavo parlando in viadochiamata di avvertire i carabinieri. Spero davvero che riescano a identificarli e che possano essere processati perché la minmaccia di morte che si sente dalla registrazione della telefonata è molto grave". Nella registrazione che l’amico di Elia è riuscito a scaricare dalla chiamata su WhatsApp web si sente chiaramente che il ventunenne youtuber viene minacciato con la frase "dammi i soldi o ti ammazzo".

g.n.