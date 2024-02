Lo striscione dei tifosi nerazzurri: "Firenze, basta morti sul lavoro"

"La città di Pisa si unisce al cordoglio e al lutto regionale per le vittime della tragedia del cantiere di Firenze. E’ davvero inaccettabile che, ancora oggi, possano morire così delle persone". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook, il sindaco, Michele Conti, postando la foto del cantiere nel quale ieri si è consumato il tragico incidente durante la costruzione di un supermercato. "Serve uno sforzo comune - ha aggiunto Conti - per garantire la sicurezza sul lavoro per tutti. Ci stingiamo al dolore delle famiglie e ai colleghi delle vittime". Anche il segretario regionale di Sinistra Italiana, Dario Danti, ha espresso il cordoglio a nome del suo partito: "Siamo di fronte all’ennesima inaccettabile tragedia sul lavoro che si consuma nel nostro Paese. Dovranno essere accertate le responsabilità di quanto accaduto. Se alcuni elementi denunciati dai sindacati in queste ore trovassero riscontro, saremmo di fronte ad altre vittime sacrificate da un sistema di appalti e subappalti che antepongono il profitto alla sicurezza, alla dignità del lavoro, alla vita umana. Occorre un cambiamento profondo nelle politiche del lavoro".

Venerdì, appena la Regione ha proclamato la giornata di lutto, i due candidati sindaci di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli del centrosinistra e Ilaria Boggi per il centrodestra, hanno annullato le rispettive iniziative programmate per ieri mattina in segno di cordoglio e testimoniando solidarietà e vicinanza agli operai superstiti e alle famiglie delle vittime. "Questa di Firenze è stata l’ennesima tragedia consumata sul posto di lavoro - ha scritto sulla sua pagina Facebook la candidata leghista - che, ancora una volta, ha lasciato nella più profonda disperazione intere famiglie, rimaste d’improvviso orfane dei loro affetti più cari".

Infine, i tifosi del Pisa, ieri a Parma, hanno voluto far sentire la loro voce per la tragedia di Firenze. Prima dell’inizio della partita durante il minuto di silenzio osservato allo stadio Tardini la tifoseria nerazzurra ha fatto partire un lungo applauso che ha contagiato tutti gli spettatori presenti e mostrato uno striscione con la scritta: "Firenze, 16 febbraio 2024: basta morti sul lavoro".