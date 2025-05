Lo sport simbolo di rivincita. La storia e il messaggio di Meri

Meri Malucchi, 58 anni, di Lamporecchio in provincia di Pistoia, ex giocatrice di volley di ottimo livello, con esperienze anche in A2 e, successivamente allenatrice, ha dedicato la vita allo sport e alla pallavolo. Nel maggio dell’anno scorso, durante un’escursione, ha avuto una crisi epilettica ed è stata portata d’urgenza in ospedale a Livorno dove gli esami hanno evidenziato un tumore al cervello. Operata d’urgenza dal primario di neurochirurgia, che le ha salvato la vita, è stata poi costretta in carrozzina per una emiparesi. Sabato scorso, visibilmente emozionata, accompagnata dal dirigente Giuseppe Desiderato, responsabile del settore giovanile della EVP Pontedera, suo amico da anni, “è scesa in campo“ per raccontare la sua battaglia contro “il male“ che l’ha colpita e che, con immenso coraggio e dignità, Meri sta affrontando. Una grande presenza di pubblico, all’interno di un PalaMatteoli, ha ascoltato in rigoroso silenzio, le parole che hanno riconnesso i presenti con la realtà. Un invito a vivere e a lottare, a credere nell’ aiuto degli altri, nella condivisione delle cose belle, come quelle brutte. Per spiegare il concetto ha ovviamente usato il paragone di una squadra dove, quando siamo in difficoltà, possiamo contare sui compagni. Il messaggio potente che è uscito da questa giornata: insieme si vince e non c’è vittoria senza sconfitta. E’ stata un’altra bellissima giornata targata EVP Pontedera, club presieduto da Giorgio Nazzi. Il sodalizio pontederese ringrazia tutti i partecipanti che hanno contribuito alla raccolta fondi, aiutando Meri a perseguire l’obbiettivo: l’acquisto di un microscopio, con relativo software di gestione, da donare all’ ospedale di Livorno, che le ha permesso di essere presente a Pontedera. Inoltre, la dirigenza del Gruppo Lupi, ha testimoniato che in casa biancoceleste, anche fuori dal campo, non si molla niente.

Marco Lepri