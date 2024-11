Lo spettacolo On air è un viaggio nel tempo

CASTELNUOVO VALDICECINA

La rassegna teatrale “P.Arte da Noi“ organizzata da Officine Papage fa tappa a Castelnuovo Valdicecina.Questa sera alle 21.15 Le Radiose presentano lo spettacolo “On Air“ sul palco della sala polifunzionale la Pista. Tre eleganti signorine - Emanuela Belmonte, Genea Manenti, Valentina Musolino – conducono il palinsesto di Radio Radiose: solo musica dagli anni ’30 e ’40 in onda rigorosamente in diretta e dal vivo. Le Radiose accompagneranno il pubblico nelle sincopatissime e frizzanti melodie della “Swing Era“ degli anni ’30 e ’40.

Ma cosa succede quando la ricezione diventa instabile e capricciosa? Una coinvolgente follia che tra ronzii, fruscii e jingle pubblicitari trascinerà gli spettatori in una montagna russa radiofonica di epoche e stili.

“On Air“ è uno spettacolo per tutte le età che mescola il clown, il teatro fisico e il canto per creare uno spazio di gioco unico: canzoni, voci, speaker, classifiche, trasmissioni di ogni genere, radiodrammi, programmi culturali, pubblicità, telefonate dai radioascoltatori, jingle radiofonici. Così le attrici danno forma a un divertente dialogo tra ciò che non si vede ma si sente e ciò che non si sente e si vede.

Ilenia Pistolesi