Lo scandalo Keu : "Problemi ambientali"

Un’inchiesta cardine. Lo scandalo Keu resta una delle più importanti inchieste portate avanti dalla procura distrettuale antimafia di Firenze. L’ha citata lo stesso Procuratore Generale Squillace Greco in occasione della cerimonia d’apertura dell’anno giudiziario. Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale della Lega, già Presidente della commissione d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose dice: "La vicenda è nota ed ha visto la Procura chiedere il rinvio a giudizio per 24 fra politici di sinistra, dirigenti di enti ed imprenditori, una pericolosa commistione che dovrà essere ripercorsa nei minimi dettagli dai giudici-prosegue il consigliere". "Il Procuratore generale ha sottolineato il fatto, molto grave, che i risultati delle analisi delle acque di falda, hanno mostrato il contatto con i rifiuti pericolosi e le ceneri dei fanghi di depurazione contaminati – precisa l’esponente leghista – Quindi, siamo di fronte ad una problematica che investe l’ambiente e le persone che gravitano nell’area, oggetto dell’indagine". "Insomma – conclude Elena Meini – una brutta storia, i cui contorni saranno, ne siamo certi, completamente analizzati dal processo che si aprirà ad aprile; per chi ha commesso reati, auspichiamo, poi, pene severe".

Si tratta di un’ inchiesta, quella Keu, che contesta. a vario titolo i reati di associazione a delinquere finalizzata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e l’inquinamento ambientale, corruzione anche in materia elettorale, indebita erogazione di fondi pubblici ai danni della pubblica amministrazione, falso e impedimento del controllo da parte degli organi amministrativi e giudiziari. Nel duicembre del 2022 la procura notificò l’avviso di conclusione delle indagini. Il prossimo 12 aprile è fissata l’udienza preliminare.

C. B.