Lo chef Zanobini entra a far parte dei Jre Italia

PALAIA

Dopo un intenso percorso di crescita tecnica e creativa, iniziato quattro anni fa, Juri Zanobini, chef e proprietario del ristorante Antica Farmacia di Palaia, entra a far parte dei JRE Italia, prestigiosa associazione che annovera tra le sue fila, grandi nomi della ristorazione nazionale e internazionale e promettenti chef emergenti. Congresso e consegna delle targhe ai nuovi chef, si sono svolti all’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari a Imola. "Esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni a Juri Zanobini, un riconoscimento di assoluto prestigio nel settore dell’alta ristorazione, con l’auspicio che rappresenti solo l’inizio di un percorso ricco di successi e soddisfazioni" i complimenti del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

"Non ho mai rincorso sogni impossibili - racconta Juri Zanobini - come ad esempio la famosa “stella”, come sento invece raccontare spesso a tante persone con i ristoranti appena avviati, certi traguardi, ammesso di avere i presupposti per raggiungerli, se arrivano, arrivano nei tempi dovuti, che non sono davvero brevi, e credo ancora meno all’idea che i social risolvano certe questioni, i social dovrebbero servire per raccontare successi, ma non potranno mai “portarti” a certi successi. Noi usiamo i social il minimo indispensabile, mentre cerchiamo sempre più di crescere a fianco di esperti e tecnici alimentari, di intrecciare rapporti, partecipare ad eventi con tanti altri colleghi, costruendo insieme a loro, importanti sinergie, da presentare poi ad amici e clienti. Ho sempre cercato di portare avanti un buon lavoro, impegnativo e articolato, un percorso serio, attraverso il quale, raggiungere pian piano certi obbiettivi, certi traguardi, senza mai pensare di essere arrivato o di essere più bravo di altri".