Furioso litigio dopo l’incidente: scoppia il caos in centro città

Pontedera, 1 marzo 2024 – Gli animi che si accendono, le parole grosse che volano. Un crescendo di ruggire istantanea che alla fine ha dato vita ad un diverbio fatto non solo di offese. Tutto è partito, da quanto abbiamo appreso, da un sinistro stradale si è verificato nella mattinata di ieri a Pontedera. E’ accaduto in via Primo Maggio, sostanziamente all’inizio di Corso Matteotti.

E, alla fine, ci sono voluti i carabinieri insieme alla polizia locale per calmare gli animi. L’allarme è scattato intorno alle 11,45. Sul luogo dell’incidente sono intervenute – si apprende – l’auto medica e due ambulanze, una della Pubblica Assistenza di Pontedera e una della Misericordia di Pontedera. Ma quale sarebbe stata la scintilla? I soggetti rimasti coinvolti – pare si tratti di tre persone, dai primi elementi che sono emersi al riguardo – non avrebbero chiuso la vicenda con una costatazione amichevole. Infatti sarebbero state pronunciate dalle parti parole pesanti e c’è ancora da capire dalle indagini in corso se sono venuti alle mani.

Poi alla fine le tre persone avrebbero anche fatto ricorso alle cure mediche per farsi refertare: un duello che potrebbe avere anche ulteriori strascichi fatti di carte bollate. I militari dell’Arma della compagnia della città sono intervenuti a supporto della polizia locale per gestire la situazione e riportare, appunto, la calma. Per quanto riguarda invece i rilievi del sinistro procede la polizia locale che, fatte le verifiche, prenderà le determinazioni del caso. Di sicuro la vicenda ha provocato momenti di caos in centro città.