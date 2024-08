Lite e sangue al parco della Pista. Grave in ospedale un 34enne

VOLTERRA

Notte di sangue e di paura alla Pista, il parco pubblico di Volterra. Poco dopo le 2 di ieri notte un diciannovenne ha aggredito un trantaquattrenne colpendolo alla testa con una trave. Il ferito è stato operato ed è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Cisanello a Pisa dove è stato trasportato con l’elicottero Pegaso dal Santa Maria Maddalena. Il motivo della lite e dell’aggressione è al centro delle indagini dei carabinieri di Volterra.

La pattuglia della compagnia di piazza dei Priori, immediatamente intervenuta ieri notte davanti al chiosco della Pista dove è avvenuta l’aggressione, hanno individuato e identificato il giovane che ha colpito il 34enne. Si tratta di un ragazzo di Volterra, già denunciato e destinatario del cosidetto Daspo Willy che prevede, per chi si macchia di determinati fatti, di non essere più ammesso in locali o luoghi pubblici. Di fatto, quindi, il 19enne non poteva stere alla Pista e anche per questo è stato denunciato. Ai carabinieri ha detto di aver reagito alle minacce del trentaquattrenne che a un certo punto della lite ha tirato fuori un coltello. E lui, a quel punto, ha raccolto la trave che era per terra – così la sua dichiarazione ai carabinieri – e gliel’ha tirata in testa. Il 34enne è residente in provincia di Pisa, ma di fatto abita a Volterra dove convive con una ragazza.

Perché era armato di coltello? Era partito da casa con l’intenzione di incontrare il diciannovenne con il quale aveva già avuto problemi, o la lite tra i due è scoppiata l’altra notte senza alcun precedente? Su questi aspetti i carabinieri stanno cercando di far luce. Al momentom, visto che è ricoverato in prognosi riservata, non hanno potuto ancora parlare con la vittima. Lo faranno non appena sarà possibile in base all’evoluzione del quadro clinico.

I due sono stati denunciati. L’aggressore, oltre che per la violazione del Daspo Willy, per lesioni aggravate. L’altro, il ferito, per porto abusivo di arma atta a offendere e minaccia aggravata. Il sindaco di Volterra, Giacomo Santi, sta seguendo la vicenda e parla di "accaduto estremamente grave; le forze dell’ordine stanno attualmente conducendo le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto".