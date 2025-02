Lite a bottigliate. Un denunciato e un ferito

CASCIANA TERME

Una lite tra due nigeriani, operai in zona e alloggiati in un albergo di Casciana, è degenereta e uno dei è finito in ospedale per una ferita al volto. E’ successo l’altra sera. Un nigeriano di 36 anni è stato denunciato dai carabinieri di Casciana Terme per il reato di lesioni personali aggravate. L’uomo, operaio incensurato, è accusato di aver aggredito il connazionale durante una lite scoppiata per futili motivi in albergo. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma l’indagato avrebbe colpito il connazionale al volto con una bottiglia di vetro rotta, provocandogli una ferita che ha reso necessario il trasporto in codice giallo all’ospedale Cisanello di Pisa dove si trova ricoverato. Ferito lievemente un terzo nigeriano che ha rifiutato le cure mediche.