L’istituto tecnico celebra Cassola e Niccolini

VOLTERRAIl forte, eterno legame tra Carlo Cassola (nella foto) e la città di Volterra si rinsalda grazie a un importante evento organizzato dall’istituto tecnico Niccolini. Sabato 25 gennaio ricorre l’ottantesimo anniversario dell’intitolazione dell’istituto a Ferruccio Niccolini da parte dello scrittore Carlo Cassola, all’epoca preside dell’istituto.

Il 25 gennaio del 1945, infatti, come risulta dai verbali agli atti del nostro Istituto, il consiglio dei professori, presieduto proprio da Carlo Cassola, deliberò l’intitolazione a Niccolini. Per valorizzare la ricorrenza, il 25 gennaio prossimo è stato organizzato, per le classi quinte, docenti, famiglie, cittadinanza e istituzioni, l’evento "1945-2025, 80 anni dell’Itcg Ferruccio Niccolini, Niccolini e Cassola: cultura e memoria a Volterra", che si terrà nell’auditorium di Docciola della scuola.

In questa occasione, dove si celebra la prestigiosa istituzione pubblica della città, ci sarà modo di illustrare quale sia stato il significato dell’intitolazione a Niccolini, chi fosse lo stesso Niccolini e chi ha portato a compimento tale operazione, ovvero lo scrittore Carlo Cassola. L’evento, che è promosso dalla dirigente scolastica Federica Casprini e dal professor Alessandro Salvini, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e patrocinato dal Comune di Volterra, sarà moderato dall’ex docente del Niccolini, Alessandro Togoli. Nel corso della solenne ricorrenza, si alterneranno illustri interventi di storici ed esperti di Cassola e di Niccolini. L’evento si concluderà con un aperitivo preparato dagli studenti del corso alberghiero del Niccolini.

Ilenia Pistolesi