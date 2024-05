Lista Vanni, tutti i nomi. C’è l’ex sindaco Bonciolini

MONTOPOLI

L’esperienza di Marco Bonciolini, sindaco per un decennio fino al 2004, e tanti volti nuovi. Linda Vanni presenta la lista del centrosinistra a Montopoli. "Sono molto orgogliosa della squadra che abbiamo presentato per guidare Montopoli e le sue frazioni nei prossimi cinque anni – dice Vanni – Sono donne e uomini ben rappresentativi di tutti i territori, del tessuto associativo, del mondo del lavoro e delle professioni. Ci sono anche molti giovani e questa è la migliore garanzia di un progetto che guarda davvero al futuro. Sono poi davvero felice che voglia condividere questo percorso, candidandosi, anche chi porta l’esperienza di consigliere in precedenti legislature, come l’attuale capogruppo Moretti e il segretario comunale del Pd Marino. Un ringraziamento speciale lo voglio poi rivolgere a un sindaco amatissimo, Marco Bonciolini, che con grande generosità ha deciso di candidarsi".

In lista Fabiano Bertelli, 50 anni, architetto, Marco Bonciolini, 59 anni, imprenditore turistico e organizzatore di eventi, Irene Cavallini, 47 anni, impiegata di banca e attiva nel volontariato, Simone Coppa, 26 anni, laureato in scienze della comunicazione, Silvia Doni, 31 anni, insegnante di inglese scuola Secondaria di primo grado, Lisa Gorini, 47 anni, commessa, Andrea Marino, 37 anni, consigliere uscente e segretario Pd Montopoli, Paolo Moretti, 56 anni, geometra, capogruppo uscente e attivo nel volontariato, Kendra Fiumanò, 29 anni, educatrice, e creatrice di eventi, Romeo Pertici, 64 anni, pensionato, Marica Rossi, 55 anni, operatrice turistica e insegnante volontaria a donne e bambini immigrati, Abdoul Pene Ahad Mbacke, 48 anni, operaio e sindacalista, presidente associazione Casto, Riccardo Pistolesi, 23 anni, studente universitario, Virginia Prisco, 35 anni, imprenditrice artigianale, laureanda in Marketing e ricerche di mercato, Lorenzo Storti, 30 anni, geometra, Gabriella Tessieri, 53 anni, direttrice Fondazione San Miniato Promozione.