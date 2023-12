L’irresistibile Jonathan Canini e l’intramontabile Don Backy

La rivelazione è lui. Teatri pieni. Serate da tutto esaurito. Oltre 200mila persone che seguono la sua pagina Facebook, a cui dobbiamo aggiungere gli oltre 130mila di Instagram. Non ha neanche trent’anni Jonathan Canini ed è una celebrità da vivo e sui social: è nato a Pontedera nel 1994 e si avvicinò al mondo dello spettacolo quasi per gioco scrivendo da solo i proprio testi. All’età di 17 anni iniziò le sue prime esperienze di cabaret insieme al gruppo comico "I Piccioni Spennati" e con il quale, nel 2014, vinse il "Valdera’s Got Talent". Poi il film "Gli infami", con Massimo Ceccherini, Alessandro Paci e Alessio Nonfanti Kagliostro, distribuito dalla Cecchi Gori Group. Il successo è alle porte. Oggi Canini spopola. E va alla grande, sulla pagina d’artista, come sul suo profilo personale, un altro big della musica italiana che ha iniziato proprio dalla provincia di Pisa, tanti anni fa: è Aldo caponi, in arte Don Backy. Al suo attivo canzoni senza tempo, cantate anche da altre celebrità. Don Backy, originario di Santa Croce, è cantautore toscano de l’Immensità. ha 84 anni, tiene ancora concerti ed ha alcune decine di migliaia di seguaci sui social.