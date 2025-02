"L’informazione scuola di sapere"

Gruppo Lupi, per la terza volta consecutiva, sostiene con convinzione il progetto "Cronisti in Classe". "Sempre più spesso, di fronte al diluvio incontrollato di notizie, il rischio è che una grande percentuale sia priva di qualsiasi fonte credibile – dichiarano dal Gruppo Lupi – Tra gli innumerevoli effetti scaturiti da questo fenomeno vi è il rischio che la costruzione di una coscienza civica critica e individuale venga condizionata da news o opinioni spazzatura create da algoritmi o generate dall’intelligenza artificiale. L’esperienza di ’Cronisti in Classe’ può costituire un solido antidoto alla deriva del sapere incontrollato".

"Ritengo che la creazione del sapere nei ragazzi debba essere sviluppata, a partire dalla scuola, aprendosi verso un orizzonte che sappia coinvolgere mondo dell’informazione e imprese – le parole di Giacomo Gronchi, ceo di Gruppo Lupi – L’obiettivo è costruire un sistema di opportunità trasversali che miri a porre le giuste condizioni per dare modo ai nostri cittadini in erba di acquisire strumenti idonei non strettamente mirati ad informarsi, ma soprattutto a sapersi informare con notizie di sicura provenienza". "Gruppo Lupi, che da anni si occupa di antincendio e sicurezza sul lavoro, recentemente ha intrapreso progetti mirati alla divulgazione culturale e formativa a partire dagli alunni delle scuole dell’infanzia – conclude l’azienda – La dimensione di un’impresa non può solamente limitarsi a generare profitto, ma deve impegnarsi alla costruzione di un piccolo tesoro di opportunità che possa diventare la veste della coscienza dei futuri cittadini e lavoratori e per la società del domani. Cronisti in Classe fa parte integrante di questo lento e prezioso percorso".