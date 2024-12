L’inferno al deposito Eni. Baronti, attesa e angoscia

BIENTINA

L’angosciante attesa nella casa di Bientina, dove Davide Baronti, 49enne morto nell’esplosione del deposito Eni a Calenzano viveva con la moglie Rossana Graziano e i due figli di 20 e 16 anni. Ieri pomeriggio il sindaco di Bientina, Dario Carmassi, ha incontrato la famiglia portando il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale. E’ probabile che il corpo di Davide Baronti possa essere riportato a Bientina lunedì. La data del funerale non è stata ancora stabilita. Le autopsie sui corpi delle cinque vittime – compreso Baronti – sono state completate ieri. Ma per il dissequestro delle salme mancano ancora alcuni dettagli che la Procura porterà a compimento nel fine settimana. Domenica i tifosi del Sextum Bientina esporranno uno striscione al campo sportivo in ricordo di Davide. Dopo la partita verrà esposto in Comune.