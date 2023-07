L’incidente e le isole pedonali "Rimosse dopo il fatto grave" Opposizioni contro la giunta

"L’incidente grave purtroppo sul viale Marconi c’è stato, e il giorno seguente squadre di operai hanno provveduto a rimuovere le due famigerate isole pedonali", tuona la Lega con Roberto Ferraro. Il fatto è accaduto a mezzogiorno di mercoled’ quando un ragazzino a bordo di uno scooter ha impattato contro un camion.

Per questo oltre all’ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso, il 118 Empoli-Pistoia ha allertato l’elisoccorso Pegaso in codice rosso. Il giovane è stato trasferito d’urgenza a Firenze. "Da alcuni anni l’amministrazione comunale ha collocato sul Viale Marconi e sulla Toscoromagnola alcune isole pedonali piazzate nel bel mezzo della carreggiata stradale – rileva Ferraro – . La dimensione ridotta delle due strade, la scarsa illuminazione, la mancata collocazione di divieti di sosta in prossimità del restringimento della strada, hanno sempre fatto di queste isole pedonali dei veri e propri elementi di rischio per gli automobilisti, in particolare per le due ruote, tanto che i cartelli segnalatori dei manufatti sono stati negli anni costantemente oggetto di urti e sostituzioni. I rischi vennero pubblicamente sottolineati già nel 2018 da parte della Lega e più volte ricordati in occasione di consigli comunali durante i quali tutte le opposizioni hanno evidenziato l’alto rischio di una soluzione che solo per miracolo non aveva prodotto incidenti gravi". "Coloro – è l’affondo della Lega : che pervicacemente in questi anni hanno difeso la collocazione di questi manufatti a dispetto di ogni elementare logica e buon senso ora devono chiedere scusa".

All’attacco anche la lista CambiaMenti con Manola Guazzini. "Quando qualche mese fa ho presentato una interpellanza in consiglio comunale al sindaco – spiega Guazzini – mi è stato risposto che non erano pericolosi e che erano adeguati per la sicurezza di viale Marconi. Ci si deve sbattere la testa prima di prendere provvedimenti. Ora voglio vedere quanto tempo passa per fare la medesima cosa a quelli a La Scala".

C. B.