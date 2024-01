Libro sul sindaco Umberto Marvogli. Nel decennale dalla scomparsa: "Il suo impegno sociale e politico"

CASTELFRANCO

"Una testimonianza di impegno sociale e politico: Umberto Marvogli". E’ questo il titolo del libro, scritto da Fabrizio Mandorlini e Stefania Marvogli (Fm edizioni), che verrà presentato sabato 20 gennaio alle 17 al teatro della Compagnia a Castelfranco e che ripercorre la vita e mette nero su bianco la testimonianza di Umberto Marvogli, uomo e politico, sindaco per due mandati dal giugno 2004 al giugno 2013. L’iniziativa è promossa dalla Misericordia di Castelfranco, di cui Marvogli era stato a lungo dirigente, con il patrocinio del Comune di Castelfranco e il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Figli di Guido Lapi e concerie Incas e Sciarada.

Stefania Marvogli, figlia di Umberto, insieme a Fabrizio Mandorlini ha effettuato una lunga ricerca per risalire a documenti, immagini, testimonianze, scritti e aneddoti sul padre sindaco, direttore della corale parrocchiale San Genesio, impegnato nel sociale e nel volongtariato. Uomo capace di unire e di convogliare anche forze contrapposte per il bene di Castelfranco o delle realtà dove era impegnato. Dal lavoro (in conceria, prima nell’azienda di famiglia e poi come capoconcia in una importante azienda della zona) al Comune.

Nel 2004, quando venne contattato dai partiti del centrosinistra di allora, era andato da poco in pensione e stava coltivando l’orto. Dai pomodori alla stanza dei bottoni del Comune, dalla terra alla scrivania più importante del Palazzo di piazza Bertoncini, fu per Marvogli un passaggio affrontato con la consapevolezza del punto di arrivo e non di partenza. Marvogli ha imparato a fare il sindaco, molti hanno imparato da Marvogli lo stile necessario per fare politica e trattare con la gente.

Il programma della presentazione e i nomi di chi interverrà sabato 20 gennaio sono ancora in fase di definizione. Umberto Marvogli è morto il 13 giugno del 2013 dopo quasi un anno di lotta contro un male. Fino agli ultimi giorni era stato presente nel suo ufficio in Comune. Dopo la sua morte, fino al maggio del 2014, il Comune di Castelfranco è stato guidato da Gabriele Toti, che era il suo vice e ora si sta apprestando a concludere il secondo dei suoi due mandati da sindaco.

gabriele nuti