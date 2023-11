"L'Hub Intercultura e Giovani: Uno Strumento Utile o un Incubatore Divisivo?"

"L’Hub intercultura e giovani è uno strumento utile, ma gli avete appicciato addosso la vostra etichetta politica come purtroppo fate sempre". E’ quanto ha detto Alessandro Lambertucci (nella foto), capogruppo dell’opposizione di centrodestra Per un’altra Santa Croce, in consiglio comunale dove era in discussione il regolamento dell’Hub intercultura e giovani inaugurato lo scorso mese dalla sindaca Giulia Deidda insieme al presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e all’assessora regionale Alessandra Nardini.

"Con queste premesse il nostro timore è che questo strumento finisca per essere uno dei tanti

incubatori divisivi come tutti gli altri vostri prodotti iperpoliticizzati – aggiunge Lambertucci –

Avete inaugurato il suo contenitore ancor prima di parlarne a noi consiglieri e non ci avete neppuro invitato all’inaugurazione, neppure quelli di maggioranza. Non ci volevate, altro che la scusa postuma del server comunale non avrebbe funzionato!. Quando ci volete presenti fate di tutto e ci chiamate per telefono. Noi non ci stiamo a farci usare da chi semina odio, da chi parla male dell’altro in sua assenza, da chi crede di costruire l’intercultura evitando di fare i conti con un pensiero politico differente dal proprio. Questa opposizione è conscia di questo fenomeno sociale, che ha importati ricadute anche sul nostro tessuto produttivo, e ha sempre spinto per un’integrazione

vera".