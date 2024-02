L’ex assessore. Bucci verso l’investitura

Ma cosa succede a Santa Croce, un Comune strategico per il Comprensorio anche per il ruolo che svolge quale punto di riferimento del distretto industriale della conceria? Nel centrosinistra si susseguono le riunioni, l’ultima in ordine di tempo sarebbe stata fatta venerdì sera. E, da quanto abbiamo appreso, Pd e alleati sarebbero sempre più intenzionati ad affidarsi per il dopo Giulia Deidda a Mariangela Bucci (nella foto). Il percorso, tuttavia, non è ancora del tutto definito e di conseguenza non c’è per il momento – ma potrebbe essere questione di ore – l’ufficialità dell’investitura. Il nome di Mariangela Bucci circola da tempo, quale potenziale candidato a sindaco. Si tratta di una professionista molto stimata e conosciuta, una donna di grande cultura e forte di una preziosa esperienza alle spalle nella macchina amministrativa comunale. Bucci ha già ricoperto la carica di assessore per due legislature, alle politiche ed istituzioni culturali, servizi educativi e scolastici, politiche giovanili e memoria. Nei mesi scorsi – la coalizione di centrosinistra, primo fra tutti il Pd, già dall’estate, aveva iniziato a lavorare sulle amministrative 2024 – erano circolate anche indiscrezioni su altri nomi, a partire da quella sulla possibile entrata in campo dell’ex sindaco Maurizio Signonini. Indiscrezioni che poi, però, non hanno avuto un seguito nei fatti.

C. B.