Lettura scenica in ricordo di don Luciano Marrucci

Stasera alla chiesa di Moriolo (San Miniato), avrà luogo la lettura scenica in memoria di don Luciano Marrucci, che nella piccola località alle porte del centro storico fu prete in tutta l’ultima parte della sua vita. Appuntamento alle nella chiesa di San Germano e Prospero di Moriolo conla liturgia celebrata da don Francesco Ricciarelli. Alle 18,15, al termine della messa, lettura scenica di "Io sono un vip" Partecipa Andrea Mancini, con Gabriella Salerno e Sabrina Arzilli Musiche e proiezioni a cura di Daniele Alamia Segue apericena, per finanziare il restauro della chiesa di San Germano e Prospero in Moriolo.