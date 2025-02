L’etilometro gratis ai cittadini. Incontro pubblico e distribuzione

Il Comune di Terricciola distribuirà gratuitamente etilometri tascabili ai cittadini che parteciperanno all’incontro. Questo dispositivo permetterà di misurare in autonomia il livello di alcool nel sangue prima di mettersi alla guida, offrendo così uno strumento concreto per prevenire incidenti e sanzioni. C’è la data. C’è la data dell’evento. Sabato 22 febbraio. Dalle 10 alle 12 al Teatro Gherardi del Testa. Tutto pronto, quindi, per sensibilizzare alla guida sicura e all’etica del buon bere, alla presenza di esperti e forze dell’ordine. Il Comune di Terricciola, in collaborazione con la cooperativa Arnera, presenta "Non ti bere la patente", campagna informativa e di prevenzione.

L’evento, patrocinato dalla Regione e realizzato con il contributo del consiglio regionale, vedrà la partecipazione di educatori, tecnici, rappresentanti delle istituzioni e forze dell’ordine. "Il nostro è il paese del vino, una terra di tradizione e di eccellenze vitivinicole - spiega il sindaco, Matteo Arcenni – . Proprio per questo abbiamo il dovere di promuovere una cultura del bere consapevole e responsabile. Il messaggio che vogliamo lanciare è chiaro: non è vietato bere, ma bisogna farlo con equilibrio e nel rispetto delle regole. Vogliamo offrire strumenti e informazioni per evitare che un momento di svago si trasformi in un rischio per sé e per gli altri. Ringrazio la Regione, il consiglio regionale, la cooperativa Arnera, le forze dell’ordine e tutti coloro che renderanno possibile questa giornata di sensibilizzazione".

"Questa iniziativa - afferma il vicesindaco, Elena Baldini Orlandini - è rivolta a tutta la comunità, ma con una particolare attenzione ai più giovani, che sono i più esposti ai pericoli della guida sotto effetto di alcol".